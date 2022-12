Indiana Jones: il director di The Darkness e Riddick collabora con MachineGames

Sembra che Jens Andersson, ex-director di Starbreeze che ha lavorato in tale ruolo a The Darkness e Chronicles of Riddick, sia entrato a far parte di MachineGames per sviluppare Indiana Jones, peraltro un soggetto che conosce piuttosto bene visto che aveva preso parte a un altro progetto precedente al riguardo, presso LucasArts.

Secondo quanto riferito da VGC, Andersson è entrato a far parte di MachineGames e lavorerà come co-director in parallelo con Alex Torvenius, che è stato direttore artistico della serie Wolfenstein e ora dirige il progetto Indiana Jones.

Si tratta, peraltro, di una sorta di ritorno in famiglia per Andersson, considerando che, all'interno di MachineGames, ritrova oltre 20 ex-colleghi che avevano lavorato con lui all'interno di Starbreeze e in particolare a The Darkness, il gioco Xbox 360 basato sull'omonimo fumetto.

Andersson ha lavorato in LucasArts per qualche anno dopo l'uscita da Starbreeze, mettendo in piedi un progetto su Indiana Jones che però non ha poi avuto sviluppo, finendo per essere cancellato. Dopo aver lasciato Lucas, il director ha vinto un BAFTA con il suo Yoku's Island Express, che ha sviluppato a regime indie.

"Ho fatto il mio grande passo", ha riferito Andersson con un comunicato, "Ovvero entrare a far parte di MachineGames come Design Director su Indiana Jones". Poi ha spiegato che "Questa è anche una sorta di redenzione: quando ho accettato l'offerta per andare a San Francisco nel 2009, era per guidare la progettazione di un gioco su Indiana Jones, ma quel titolo venne cancellato ancora prima di potermi mettere al lavoro".

Questo, ovviamente, significa che Andersson ha già diverse idee pronte da applicare a un gioco su Indiana Jones, cosa che ha reso particolarmente semplice la scelta di inserirlo in MachineGames per lavorare sul nuovo gioco dedicato alla serie. Indiana Jones è stato annunciato nel gennaio 2021 con un teaser trailer ma da allora non abbiamo ancora visto nulla: di recente, Todd Howard l'ha definito una "lettera d'amore" alla serie cinematografica, mentre qualche dettaglio abbiamo provato a metterlo insieme nello speciale su tutto ciò che sappiamo sul gioco di Indiana Jones da MachineGames.