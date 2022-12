Pokémon: ecco l'intimo ufficiale da Peach John

Di magliette ufficiali Pokémon ne è pieno il mondo, mentre gli appassionati di lingerie hanno sempre dovuto penare un po' di più per trovare dei capi che si sposassero con la loro passione. A rimediare ci ha pensato il marchio Peach John, che ha lanciato una nuova collezione di intimo dedicata a Pikachu e amici (la seconda della sua storia).

Gli oggetti proposti da Peach John sono sei in totale. Si comincia con un set formato da reggiseno e mutandine di Pikachu, in cui il Pokémon appare ben nove volte: sei sulle coppe (tre su ogni coppa) e tre sulla vita; si prosegue con un set formato da un reggiseno bralette e delle mutandine la cui star non poteva che essere Comfey e si arriva a una camicetta intima su cui Pikachu ed Eevee uniscono le forze.

La linea di intimo dei Pokémon

Quindi tocca a un simpatico pigiama con protagonista Mareep, poi a quello di Yamper e, infine, è la volta di un completo da casa con Mimikyu.

I set con mutande e reggiseno costano 5.478 yen, (circa 40 euro), la maglietta 2.948 yen, i pigiamoi 6.578 yen e il set di Mimikyu 7.678 yen. Tutti i capi saranno in vendita a partire dal 7 dicembre 2022 nei negozi di Peach John fisici e online. Saranno disponibili fino a esaurimento scorte.