Offerte Amazon: The Callisto Protocol è già in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per il videogioco The Callisto Protocol, nella sua versione PlayStation 5 e Xbox Series X. Lo sconto è di circa 7€, un affare però se pensiamo che il titolo è uscito oggi. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo videogioco è 70,99€. Il prezzo attuale è molto vantaggioso, sebbene lo sconto sia sono dell'11%. Potete restituire il prodotto entro il 31 gennaio 2023 (periodo esteso).

Come abbiamo detto nella nostra recensione, The Callisto Protocol propone un sistema di combattimento intenso e gratificante, un comparto tecnico straordinario e, ovviamente, tanti richiami a Dead Space. Parlando dell'edizione, quella in sconto è la Day One Edition, che comprende la skin del personaggio "Retro Prisoner".

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

The Callisto Protocol

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.