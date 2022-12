Offerte Amazon: tv 4K 55 pollici LG OLED Serie A2 in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un TV LG OLED55A26LA, un televisore 55 pollici 4K con tecnologia OLED. Lo sconto è del 23%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo TV è 1.299€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma lo sconto è comunque eccezionale, visto che si tratta di 300€. Potete restituire il prodotto entro il 31 gennaio 2023 (periodo esteso).

Questo TV LG OLED55A26LA è dotato di un processore α7 Gen 5, è compatibile con tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, e fa parte dell'ultima generazione uscita di TV della Serie A2, proponendo ad un prezzo budget la tecnologia OLED.

