PS5 Slim, primi video teardown mostrano l'interno della console: temperature, consumi e altro

Non potevano mancare i primi video teardown anche sulla nuova PS5 Slim, vera e propria tradizione ormai con i nuovi modelli di console in arrivo sul mercato e in questo caso si tratta della prima volta in cui abbiamo la possibilità di vedere qualcosa sull'interno dell'hardware della console in questione, con alcune prime risposte su sistema di raffreddamento e altre caratteristiche come consumi, temperature e rumore generato.

Linus Tech Tips e Dave2D sono stati fra i primi ad effettuare lo smontaggio completo di PS5 Slim, consentendoci di avere un'idea dei nuovi componenti utilizzati e di come si comporti la nuova console anche rispetto al modello standard.

Linus Tech Tips utilizza peraltro uno dei nuovi bundle con Call of Duty: Modern Warfare III avvistati solo qualche giorno fa nei magazzini, effettuando anche un confronto diretto con il modello standard della console, apprezzando in questo modo la differenza di dimensioni.

Il medesimo video conferma anche la necessità della connessione online per la prima installazione della console con lettore disco, oltre a far vedere il sistema di rimozione e aggiunta dell'unità in questione, prima di procedere allo smontaggio totale.

Sia Dave2D che Linus Tech Tips procedono poi anche ad alcuni test sulla misurazione del rumore, delle temperature e dei consumi, ma dopo aver smontato totalmente la console e scoperto alcune differenze e somiglianze rispetto a prima.