Elden Ring Shadow of the Erdtree: lo sviluppo procede bene, ma ancora nessuna data di uscita

L'azienda ha infatti condiviso un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori del DLC nei suoi ultimi risultati finanziari, tuttavia ancora una volta senza offrire qualsivoglia indicazione sul periodo di uscita . "I tempi di pubblicazione del DLC per Elden Ring non sono ancora stati annunciati, ma lo sviluppo sta procedendo senza intoppi", recita il documento condiviso da Kadokawa.

È da tempo che non riceviamo aggiornamenti ufficiali su Elden Ring: Shadow of the Erdtree , ma a quantomeno lo sviluppo sembra procedere bene e senza intoppi sulla tabella di marcia, perlomeno stando a quanto dichiarato da Kadokawa, la compagnia madre di FromSoftware.

La data di uscita verrà svelata ai The Game Awards 2023?

Elden Ring: Shadow of the Erdtree è stata annunciato lo scorso febbraio da FromSoftware che tuttavia non ha condiviso alcun dettaglio sul periodo di pubblicazione, trama e contenuti. Il reveal è infatti avvenuto con un post su X, all'epoca ancora Twitter, accompagnato da un artwork che fin da subito ha acceso le discussioni all'interno della community e dato vita a diverse teorie su quello che ci aspetta nel prossimo viaggio nell'Interregno.

Da allora non sono arrivate altre notizie ufficiali, ma stando ad alcune voci di corridoio l'annuncio della data di uscita dell'espansione verrà svelata durante i The Game Awards 2023 del 7 dicembre e potrebbe essere fissata al 5 febbraio 2024, in pratica a poche settimane dal secondo anniversario di Elden Ring.