Armored Core 6 vende molto bene in Giappone, ma nel resto del mondo deve ancora crescere

Sebbene Kadokawa non affermi che le vendite di Armored Core 6 siano sotto le aspettative, il fatto che si parli di un aumento nei prossimi mesi fa intuire che la cifra di partenza non sia particolarmente elevata .

Kadokawa - nota ai più in quanto compagnia madre di FromSoftware - ha condiviso un nuovo rapporto finanziario e ha svelato che le vendite in Giappone di Armored Core 6 sono pari a 700.000 unità .

I dati di Armored Core 6 non ufficiali

Armored Core 6

In precedenza, un doppiatore di Armored Core 6 aveva affermato che il gioco aveva raggiunto le 2.8 milioni di copie a livello mondiale. Si tratterebbe di un buon risultato rispetto al resto della saga, ma per il momento non si tratta di un dato ufficiale.

Dovremo attendere che Kadokawa sia pronta a dare dati completi per tutto il mondo.