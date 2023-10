Elden Ring: Shadow of the Erdtree, data d'uscita presunta svelata da un'indiscrezione

Una nuova indiscrezione riguardante Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha svelato la presunta data d'uscita dell'attesissima espansione: il 5 febbario 2024. La voce conferma inoltre la presenza del gioco ai The Game Awards 2023, una scelta che sarebbe abbastanza naturale, nel caso in cui la data d'uscita indicata fosse corretta.

A riportare l'informazione è stato lo youtuber Ziostorm, che ha precisato come per ora si tratti di una voce di corridoio non confermata. Ziostorm è noto per conoscere le cose di FromSoftware e aver riportato in passato delle voci rivelatesi accurate.