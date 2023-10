Activision Blizzard inizierà ad aggiungere giochi al Game Pass dal 2024, dopo l'acquisizione

Activision Blizzard ha praticamente annunciato che porterà i suoi giochi su Game Pass nel 2024 , dopo che l'acquisizione da parte di Microsoft sarà conclusa con successo. Più precisamente, l'editore americano ha dichiarato che non ha in programma di mettere i suoi giochi attuali, in particolare l'imminente Call of Duty: Modern Warfare III e il recente Diablo IV.

Il messaggio di Activision Blizzard

Activision Blizzard ha esordito dicendo che "È fantastico vedere crescere l'attesa per Call of Duty: Modern Warfare III. Mentre continuiamo a lavorare per ottenere l'approvazione degli enti regolatori per l'accordo con Microsoft, abbiamo ricevuto alcune domande su se i nostri giochi in arrivo e quelli lanciati di recente saranno disponibili tramite Game Pass." Quindi ha spiegato: "Per quest'anno, non abbiamo attualmente piani di includere Modern Warfare III o Diablo IV nel Game Pass, ma una volta che l'accordo sarà concluso, prevediamo di iniziare a collaborare con Xbox per rendere i nostri titoli disponibili a un pubblico più ampio in tutto il mondo. Ci aspettiamo di iniziare ad aggiungere giochi a Game Pass nel corso del prossimo anno."

Sicuramente era prevedibile che, acquisita da Microsoft, Activision Blizzard mettesse i suoi giochi su Game Pass. Comunque ora abbiamo una conferma del fatto che accadrà e sappiamo anche quando aspettarci che accada. Insomma, manca solo il parere dell'CMA, l'organo antitrust del Regno Unito, che dopo gli annunci di Microsoft relativi al cloud gaming pare aver cambiato giudizio sull'acquisizione, che quindi dovrebbe andare a buon fine a breve, probabilmente nei prossimi giorni.