Prodotti da Sublimation, gli otto episodi che compongono Onimusha possono contare sulla supervisione di Takashi Miike , meglio noto per L'immortale e 13 assassini, e sulla regia di Shinya Sugai, che per Netflix ha già adattato un altro videogioco Capcom, Dragon's Dogma. Scorrendo attentamente i titoli di coda si intravedono altri nomi più o meno celebri che hanno lavorato a opere di successo come Goblin Slayer e Made in Abyss, per non parlare dei nostri Måneskin con la loro THE LONELIEST . Persino il protagonista della storia è un'icona a sé stante, dato che ha i lineamenti del mitico Toshiro Mifune. Un curriculum impressionante, insomma, per portare sul piccolo schermo il primo adattamento in ventidue anni della serie Capcom.

Musashi contro i demoni

Il look di Musashi Miyamoto è ispirato a Toshiro Mifune

Per chi non lo sapesse, e non ci sarebbe niente di male visto che l'ultimo gioco ufficiale risale al 2006 - se escludiamo una remaster del 2018 - Onimusha è una serie di avventure in terza persona sviluppate da Capcom e ambientate in un Giappone feudale a tinte fantasy: i protagonisti, perlopiù guerrieri tormentati, si ritrovano a combattere orde di demoni in vicende liberamente ispirate al folclore nipponico che mescolano leggende e storie autentiche. La miniserie Sublimation, tuttavia, non adatta un videogioco in particolare, ma racconta una storia completamente inedita incentrata sul famosissimo Musashi Miyamoto, lo straordinario spadaccino che visse tra il 1500 e il 1600 e che a sua volta ha ispirato una pletora di romanzi, film, fumetti, anime e videogiochi.

Questo è stato il primo errore di Sublimation, tra parentesi, perché la sceneggiatura della miniserie ci dice poco e niente sul protagonista, incaricato, non si capisce bene perché, di sconfiggere i mostri che stanno tormentando il paese per conto del mefistofelico Iemon. Musashi è accompagnato da una piccola comitiva di saggi e guerrieri e può ricorrere al Guanto degli Oni, un manufatto mistico che gli conferisce poteri sovrumani ma che rischia di trasformarlo a sua volta in un demone.

La storia, che è autoconclusiva e teoricamente non dovrebbe proseguire, racconta appunto questo viaggio, che viene regolarmente interrotto da tradimenti, agguati e incontri, mentre i dialoghi della compagnia delineano le motivazioni che hanno spinto ciascuno di loro a seguire Musashi nell'impresa. Così i vari episodi tendono a caratterizzare soprattutto i comprimari, mentre Musashi resta questo personaggio stereotipato - il classico guerriero disilluso che vuole solo diventare più forte, ma che tutto sommato ha anche il cuore tenero - che risolve la situazione passando i suoi nemici a fil di spada con una violenza viscerale, tra mutilazioni e fiumi di sangue.

Per assurdo si finisce con entrare in sintonia soprattutto coi compagni di viaggio del protagonista, invece che con Musashi stesso, grazie anche al buon doppiaggio in italiano che aiuta a inquadrarli e migliora notevolmente i momenti drammatici più importanti. Musashi, tuttavia, resta un po' una macchietta dall'alone leggendario sacrificato sull'altare di una storia poco interessante.

Alcuni combattimenti sono molto ben coreografati

Onimusha è, soprattutto, una serie TV noiosa. I primi episodi sono a dir poco soporiferi, nonostante i dialoghi ricercati e profondi. Si ha l'impressione, infatti, che gli autori volessero insistere soprattutto sugli aspetti più filosofici della vicenda, ma con una posta in gioco che non è mai chiara e un pericolo più di nome che di fatto, si fatica a restare coinvolti e ben presto si comincia a sbadigliare sonoramente.

Gli ultimi episodi smuovono un po' le acque, come se all'improvviso si sia voluto schiacciare l'acceleratore tra combattimenti, flashback e colpi di scena, ma è troppo poco e troppo tardi: il risultato è un grottesco pastrocchio di cliché, personaggi surreali e scelte senza alcuna logica che potrebbero risollevare l'interesse degli appassionati di storia giapponese, ma che a uno spettatore qualunque non diranno assolutamente nulla, lasciandolo più confuso che persuaso.