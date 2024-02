Alan Wake 2: primo traguardo di vendite svelato, è record per Remedy

Remedy Entertainment ha infine svelato il primo traguardo di vendite raggiunto da Alan Wake 2 con 1,3 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme, cosa che stabilisce un record per la compagnia come gioco venduto più velocemente nella sua storia, pur non avendo ancora recuperato i costi di sviluppo e marketing.

Alan Wake 2 è uscito il 27 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S esclusivamente in versione digitale, raggiungendo 1 milione di copie alla fine di dicembre 2023 e proseguendo poi fino a 1,3 milioni con dati aggiornati a febbraio 2024, in base a quanto riferito da Remedy con i recenti risultati finanziari.

In base a questi dati, la compagnia ha annunciato che Alan Wake 2 nel primo mese ha venduto il 50% in più di quanto fatto da Control nei suoi primi 4 mesi sul mercato, e oltre tre volte in più se si guarda solo al mercato digitale, che è poi l'unico in cui è presente il nuovo survival horror in questione. Questo rappresenta il record come gioco venduto più velocemente per Remedy in un dato arco di tempo.