Remedy Entertainment aggiorna di Control 2, Condor, Vanguard e i remake di Max Payne

Remedy Entertainment ha fornito un aggiornamento sui numerosi progetti in sviluppo presso lo studio. Tero Virtala - CEO - ha parlato del gioco multigiocatore di Control (noto come Condor), di Control 2, del free-to-play Vanguard e dei remake di Max Payne 1 e 2.

Virtala ha dichiarato: "Condor, un gioco multiplayer cooperativo, è passato dalla fase di proof-of-concept a quella di preparazione alla produzione. Abbiamo acquisito preziose conoscenze sullo sviluppo di giochi basati sui servizi e ora siamo in una posizione migliore per creare un gioco con cui i giocatori possano impegnarsi per anni".

"Il remake di Max Payne 1&2 è passato alla fase di preparazione alla produzione. Abbiamo acquisito chiarezza sullo stile e sulla portata del gioco e abbiamo un team eccezionalmente ben organizzato che ci sta lavorando. Grazie a questi risultati, siamo entusiasti del progetto e del suo futuro successo".

Inoltre, Control 2 è stato descritto da Virtala come un progetto ambizioso che dovrà rimanere nella fase di proof-of-concept ancora per qualche trimestre. Infine, per quanto riguarda il gioco free-to-play Vanguard, Remedy sta discutendo i prossimi passi con l'editore (Tencent), anche se si prevede che il progetto uscirà dalla fase di proof of concept entro la fine del 2023.