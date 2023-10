Mondiali di League of Legends: disastro europeo alla fase svizzera

La fase svizzera dei mondiali di League of Legends 2023 non è andata bene per team europei che, per la prima volta in nove anni, sono stati tutti eliminati

Una delle fasi più movimentate dei Campionati Mondiali di League of Legends si è appena conclusa dopo aver tenuto per due settimane i fan con il fiato sospeso. Le migliori 14 squadre al mondo si sono qualificate direttamente per questa fase con due team che si sono uniti ai gironi alla svizzera dopo le partite di qualificazione. Di queste 16 squadre solo otto hanno avuto accesso alla fase eliminatoria che avrà quarti, semifinali e finali nel corso delle prossime tre settimane. Per i fan europei degli esport di League of Legends, purtroppo, ci sono pessime notizie, perché nonostante la performance costante e concentrata messa in campo dai team del vecchio continente, per la prima volta da nove anni nessuno di loro si è qualificato per la fase eliminatoria. Corea, Cina e Stati Uniti si giocheranno il titolo mondiale con i primi assolutamente favoriti per alzare la Coppa degli Evocatori. In questo riassunto della fase svizzera dei Mondiali di League of Legends vi racconteremo delle prodezze portate a casa dalle squadre partecipanti analizzando, fase per fase, quello che è successo e le cause della sconfitta delle tre più importanti squadre europee.

Un formato complesso La fase svizzera è senza dubbio la più movimentata dei Mondiali perché nessuna delle prime partite è davvero decisiva e c'è sempre la speranza di una grande rimonta o il rischio di un crollo La parte più confusionaria della fase svizzera è senza dubbio il suo formato che possiamo riassumere in: se hai tre sconfitte sei fuori, se hai tre vittorie sei dentro. In questa tappa dei Mondiali di LoL, a partire da un primo round di accoppiate casuali, si continua a giocare finché otto squadre vengono promosse e otto vengono mandate a casa. Dopo la prima serie di partite, infatti, quattro vincitori sono stati messi contro altrettanti vincitori e la stessa cosa è avvenuta per i perdenti. A questo punto le categorie hanno iniziato a moltiplicarsi e chi aveva due vittorie ha sfidato avversari con un simile punteggio, così come chi aveva due sconfitte o chi era 1-1. Le ultime tre fasi del torneo hanno visto sfidarsi chi aveva un punteggio di 2-1 (due vittorie e una sconfitta) e chi di 1-2 per lasciare all'ultima fase, chi stava sul 2-2, il compito di incoronare gli ultimi tre partecipanti della fase eliminatoria. Qui abbiamo assistito al vero crollo dell'Europa con ben due squadre che sono state mandate a casa dopo una dignitosissima performance nelle partite precedenti. Le prime due organizzazioni a qualificarsi con un impeccabile punteggio di tre vittorie e zero sconfitte sono state i JD Gaming e i Gen.G, rispettivamente dalla Cina e dalla Corea.

BDS e Mad Lions crollano subito Le prime due squadre europee a dover lasciare i mondiali di League of Legends sono state le meno favorite, ovvero i MAD Lions e i BDS, nonostante la buona performance di questi ultimi in fase di qualificazione I BDS sono stati protagonisti del nostro articolo di riassunto della fase di qualificazione perché sono stati capaci di farsi largo tra molti pretendenti e aggiudicarsi un posto in questa fase contro ogni aspettativa. Hanno sconfitto i quarti classificati della LCS e alcune promettenti squadre del Sud Est Asiatico come i PSG Talon, ma quando sono arrivati ad affrontare i migliori al mondo sono crollati in un battibaleno. Prima sono stati battuti dai JD Gaming, poi dai loro colleghi europei MAD Lions e, infine, dai Dplus KIA e con un punteggio di 0-3 sono stati costretti a tornare nella loro Svizzera solo con la soddisfazione di essere arrivati fin lì. A uscire dal mondiale subendo solo sconfitte, poi, sono stati anche i giocatori del Team Liquid. Gli spagnoli MAD Lions, la squadra terza classificata al campionato europeo di League of Legends, la LCS, sono riusciti a portare a casa solo una singola vittoria, quella contro i BDS che menzionavamo poco fa. Le loro tre sconfitte sono arrivate prima per mano degli americani Cloud9, poi dagli NRG e infine dai Weibo Gaming. Insieme a loro sono stati mandati a casa gli stessi Cloud9 e i GAM esports, il team vietnamita che era riuscito a emergere dai gironi di qualificazione insieme ai BDS. La singola vittoria dei MAD Lions contro i BDS, purtroppo, è stato solo il ripetersi di un copione che i fan hanno già visto nella LEC, ha dato poco spettacolo e non ha aiutato nessuna delle due squadre. È qualche anno che durante la fase svizzera riemerge un dibattito molto sentito dai fan di League of Legends: quello delle "best of one" che, secondo alcuni, manda a casa le squadre con troppa facilità Questa fase dei Worlds di LoL mette in evidenza uno dei problemi principali che la fanbase ha con i Campionati Mondiali: le best of one, ovvero le partite composte da un solo round. Già quando scrivevamo dei gironi di qualificazione, i social brulicavano di commenti che sottolineavano come delle partite così corte fossero non rappresentative del talento di una squadra e negassero la possibilità di una rimonta. Disputare ogni match al meglio delle tre, però, richiederebbe una quantità straordinaria di tempo visto che i gironi alla svizzera necessitano, così come sono, un minimo di 33 partite di cui solo 13 (quelle che determinano l'eliminazione di un team) sono al meglio delle tre. Riot non ha dato alcun segno di voler cambiare, quindi nel prossimo futuro il destino di molte squadre sarà ancora appeso a delle singole partite.