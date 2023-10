League of Legends: il recap delle qualificazioni ai Worlds 2023

Per capire al meglio i criteri di ingresso, promozione ed eliminazione dei Worlds 2023 di League of Legends abbiamo redatto una guida introduttiva pensata apposta per chi si sta avvicinando a uno degli eSport più popolari del pianeta o ha semplicemente bisogno di una rinfrescata. Adesso, invece riassumiamo la fase di qualificazione , concentrandoci sulle partite che hanno giocato le squadre provenienti da Giappone, Vietnam, Brasile, Sud Est Asiatico ed Europa (dopo una partita di qualificazione vinta in corner) e su chi si è aggiudicato un posto per provare a contendere il titolo mondiale con i migliori tra i migliori.

I Campionati Mondiali di League of Legends hanno appena concluso la loro fase di qualificazione per selezionare le due squadre delle regioni di seconda fascia che si uniranno ai 14 top team del pianeta. Queste 16 squadre si affronteranno nel corso delle prossime due settimane di gironi alla svizzera. Lì è dove l'azione si farà più intensa perché le migliori organizzazioni al mondo (le prime quattro della classifica coreana, le prime quattro di quella cinese, le prime tre di quella americana e le prime tre di quella europea) si daranno battaglia per guadagnarsi uno degli otto posti disponibili nella fase eliminatoria.

Il lungo viaggio dei BDS

La quarta classificata del campionato europeo ha iniziato faticando ma poi si è ripresa nella fase di qualificazione dei Mondiali di League of Legends

Prima di poter accedere alle fasi qualificazione vere e proprie, un ultimo match preparatorio si è svolto nei primissimi giorni del mondiale. I quarti classificati della LEC (la lega competitiva europea) e della LCS (quella americana) si sono sfidati per prendersi l'ultimo posto disponibile per i Worlds. In una partita al meglio delle cinque completamente dominata dal Team BDS, la squadra svizzera si è aggiudicata la possibilità di competere per il titolo con la promessa, nelle parole del suo toplaner Ilias Bizriken "di dare tutto" nei match futuri. Dopo questa vittoria 3-0 è iniziato il loro viaggio, tutto in salita, per provare a sopravvivere alla fase di qualificazione.

La prima partita è stata un discreto disastro. Gli europei sono riusciti a strappare una mappa al Team Whales (i secondi classificati del campionato vietnamita) ma poi sono dovuti soccombere sotto i colpi degli avversari perdendo il suo primo match al meglio dei tre. Fortunatamente il suo secondo avversario era uno dei team meno forti del torneo: i DetonatioN Focus Me. La prima squadra giapponese, infatti, non ha avuto speranze contro i BDS e ha lasciato il mondiale senza aver vinto un singola round. A solidificare ancora di più la posizione del team svizzero, poi, è arrivata un'altra vittoria per 2-0 contro i CTBC Flying Oyster, la seconda classificata del campionato del Sud Est Asiatico. A decidere il destino della squadra europea sarebbero stati i PSG Talon nell'ultima partita della fase di qualificazione.