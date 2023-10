League of Legends: la guida introduttiva ai Mondiali 2023

I Campionati Mondiali di League of Legends (i Worlds) sono uno degli appuntamenti più importanti del panorama eSportivo mondiale. Sono stati una delle prime manifestazioni a dimostrare il potenziale dei videogiochi competitivi con grandi spettacoli da vivo le cui dirette streaming attraggono milioni di spettatori in contemporanea da tutto il mondo. Per arrivare su quel palco i migliori videogiocatori professionisti al mondo si allenano migliaia di ore e competono in leghe nazionali, regionali e continentali per provare a conquistare il titolo di campione del mondo di League of Legends. Riot Games sa fare le cose in grande quando si tratta della sua competizione più attesa: ogni anno ha un nuovo inno (creato in passato da artisti del calibro di Lil Nas X e che quest'anno è stato affidato alle New Jeans) e una sua estetica con motti e loghi. E un montepremi che, quest'anno, sarà superiore ai due milioni di dollari. Magari avete appena iniziato a giocare a League of Legends, magari siete appassionati del gioco ma ancora non avete esplorato il suo lato competitivo: in ogni caso, se in questo 2023 volete conoscere più da vicino i Worlds, questa guida dei mondiali di League of Legends è pensata per voi. E per tutti coloro che vogliono dare una possibilità a uno degli eventi eSport più seguiti del pianeta.

Come arrivare sul tetto del mondo La strada per arrivare ai Mondiali di League of Legends è lunga e tortuosa e chi riesce ad approdare in finale e a trionfare porta a casa un posto nella storia e una bella fetta del montepremi da più di 2 milioni di dollari Per capire la posta in gioco di questo Campionato Mondiale è fondamentale comprendere tutti gli ostacoli che le 22 squadre presenti hanno dovuto superare per arrivarci. League of Legends è un eSport talmente popolare e longevo che moltissime regioni e nazioni del mondo hanno messo in piedi le loro leghe competitive già da diversi anni. Il campionato italiano, per esempio, si chiama PG Nationals, quello europeo (in franchise quindi senza promozione o retrocessione) è la LEC mentre quello americano (anche lui in franchise) è la LCS. La Cina ha il suo campionato così come la Corea del Sud, il Giappone, il Vietnam, il Brasile e l'America Latina. Le regioni scelte e i posti loro assegnati ai Mondiali sono basate "sulle passate prestazioni nella scena internazionale e regionale" a significare che sono tarate per dare alle migliori squadre al mondo la possibilità di scontrarsi al Mondiale. I migliori sono senza dubbio i coreani, con ben sette titoli mondiali dalla loro, di cui tre ai leggendari T1, il team a cui appartiene quello che viene considerato uno dei migliori giocatori di sempre: Lee "Faker" Sang-hyeok. Al secondo posto, con tre titoli, c'è la Cina, mentre al terzo con una singola vittoria (la prima in assoluto) c'è l'Europa. Del vecchio continente sono due le squadre da tenere d'occhio: i Fnatic, vincitori di quel primo titolo, e i G2. Questi due team non solo si contendono il primo posto nella LEC quasi ad ogni stagione, ma riescono sempre a farsi onore ai Mondiali: i G2 sono addirittura arrivati in finale nel 2019 mentre i Fnatic nel 2018. Quest'anno ci sono tutti i grandi nomi del LoL competitivo a livello globale, quindi sarà uno spettacolo da ricordare. Le 22 squadre che parteciperanno quest'anno sono: Cina - LPL 1a classificata: JDG Intel Esports Club (JDG)

2ª classificata: Bilibili Gaming Pingan Bank (BLG)

3ª classificata: LNG Esports (LNG)

4ª classificata: Weibo Gaming Faw Audi (WBG) Corea - LCK 1ª classificata: Gen.G (GEN)

2ª classificata: T1 (T1)

3ª classificata: KT Rolster (KT)

4ª classificata: Dplus KIA (DK) Europa - LEC 1ª classificata: G2 Esports (G2)

2a classificata: Fnatic (FNC)

3ª classificata: MAD Lions (MAD) Nord America - LCS 1a classificata: NRG (NRG)

2a classificata: Cloud9 (C9)

3a classificata: Team Liquid Honda (TL) Sud Est Asiatico - PCS 1a classificata: PSG.Talon (PSG)

2a classificata: CTBC Flying Oyster (CFO) Vietnam - VCS 1a classificata: GAM Esports (GAM)

2a classificata: Team Whales (TW) Brasile - CBLOL LOUD (LLL) Giappone - LJL DetonatioN FocusMe (DFM) America Latina - LLA Movistar R7 (R7) Vincitore della partita di qualificazione dei Mondiali Team BDS, quarto classificato della LEC dopo aver sconfitto i Golden Guardians, quarti classificati della LCS

Un formato lungo un mese Servono tante partite al meglio delle tre o delle cinque per incoronare i prossimi campioni mondiali di league of Legends e Riot Games è riuscita a spremerle tutte in un mese Scegliere la migliore tra 22 squadre non è una cosa da poco: la Serie A, per esempio, ci mette quasi un anno, Riot Games deve farlo in poco più di un mese. Per riuscirci le squadre sono divise in gruppi in base al loro piazzamento nella stagione regolare che si è svolta nel corso dell'anno precedente. Nella fase di qualificazione il primo gruppo è composto da chi si è classificato al primo e al secondo posto di VCS e PCS, il primo di LLA, CBLOL e LJL. Queste sono squadre generalmente più deboli ed è necessario scremarle per impedire partite unidirezionali quando il gioco si fa più serio. Da questa prima selezione emergono due squadre che andranno a unirsi alle 3 migliori di LEC e LCS, oltre alle 4 migliori squadre dell'LCK e dell'LPL. In questa seconda fase, denominata svizzera per via del formato, i team vengono divisi in gruppi e, tramite una serie di estrazioni, vengono accoppiati agli avversari. Solo otto squadre riusciranno ad accedere alla fase eliminatoria divisa in quarti, semifinali e finali. Qui ogni partita è a eliminazione diretta e viene giocata al meglio delle cinque, questo vuol dire che la prima delle due contendenti che vince tre partite resta in gioco, l'altra lascia il campionato. Inevitabilmente, purtroppo, molte competizioni non sono a orari comodi per vederle dall'Italia, ma i match più interessanti si concentrano quasi sempre nel fine settimana così i fan possono organizzarsi meglio Le fasi di qualificazione iniziano il 10 ottobre e terminano domenica 15; le fasi di round alla svizzera iniziano il 19 ottobre e finiscono il 29 ottobre; le eliminatorie iniziano il 2 novembre e terminano 12 mentre la finale si svolgerà domenica 19 novembre. Svolgendosi in Corea del Sud, per cercare di fare contenti tutti i fan di League of Legends sparsi per il mondo, le competizioni inizieranno alle 9 di mattina nel corso delle qualificazioni, alle 7 di mattina durante i gironi alla svizzera e alle 10 in fase eliminatoria.