Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, trailer con le sigle dell'anime

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, caratterizzato da uno stile che ricorda un po' l'anime grazie all'uso di alcune sigle storiche della serie, che accompagnano il montaggio di scene di gameplay.

Non manca molto all'uscita di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, fissata per il 17 novembre 2023 su PC e console, dunque vediamo questo trailer che si concentra su un particolare contenuto scaricabile in DLC intitolato "Nostalgia Anime Song & Item Pack", che punta ad essere un oggetto particolarmente ricercato dai fan.

All'interno del pacchetto troviamo infatti 5 delle più famose canzoni della colonna sonora storica di Naruto e vari oggetti da utilizzare in-game.