Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections vuole farvi cambiare idea sulla serie

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections nasce proprio per questo. Se da un lato Bandai Namco vuole celebrare il ventesimo anniversario dell'anime con quello che è l'episodio più ricco e completo nella longeva serie di picchiaduro Ultimate Ninja Storm, dall'altro ha l'ambizione di rilanciare il personaggio di Boruto agli occhi dei tantissimi fan dei ninja della Foglia. A dichiararlo sono stati proprio i producer Hotaka Sutou e Rokushi Suzuki, quando durante il Tokyo Game Show 2023 abbiamo visitato gli uffici di Bandai Namco per provare la nuova modalità storia del gioco.

Durante i giorni del Tokyo Game Show, una discoteca di Akihabara ha dedicato una serata alle sigle degli anime. Nel lungo e variegato set c'erano tre diverse sigle di Naruto: Rhapsody of Youth di Sambomaster, Far Away degli Asian Kung-Fu Generation e poi, immancabile, GO!!! dei FLOW. Di Boruto? Neanche mezza. Si potrebbe dire che le più storiche canzoni di Naruto fanno facilmente presa sul pubblico più nostalgico (un po' come i tormentoni del passato depredati nei remix dance di oggi), e che oggettivamente Naruto aveva dei pezzoni di tutt'altro livello. Un altro ovvio motivo è che, pur essendo il sequel di uno dei manga più popolari di sempre, Boruto non si è mai nemmeno avvicinato al successo dell'opera magna di Masashi Kishimoto, faticando a fare breccia sia nel nuovo pubblico che in una grossa fetta di fedelissimi di Naruto.

Il Ninja Storm veramente "Ultimate"

Naruto x Boruto sarà localizzato in 16 lingue diverse, con tanto di doppiaggio in sei lingue, tra cui francese e tedesco. Purtroppo niente doppiaggio in italiano

Per chi non ha mai giocato a un gioco della serie Ultimate Ninja Storm, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections si preannuncia come l'episodio definitivo nella lunga saga targata CyberConnect2, introducendo migliorie e nuovi contenuti rispetto sia alla raccolta dei primi tre capitoli, sia a quell'Ultimate Ninja Storm 4 uscito ormai più di sette anni fa. Con oltre 130 personaggi parliamo del roster più corposo in assoluto, ritrovando tutti i combattenti visti nei vecchi Ultimate Ninja (tra cui tutte le svariate versioni dei personaggi principali) più alcuni inediti, come i fratelli Asura e Indra Otsutsuki, oppure il trio di antagonisti Delta, Boro e Koji Kashin, apparsi in Boruto.

Ci sono poi diverse limature al sistema di combattimento, a partire dalla possibilità di associare due ninjutsu al proprio personaggio anziché uno soltanto: "In molte recensioni e nelle community online, in tanti hanno scritto che avrebbero voluto avere più ninjutsu in battaglia", ci ha spiegato Hotaka Sutou. "Li abbiamo così accontentati e adesso si hanno più opzioni durante i combattimenti, nella speranza di stimolare a giocare in maniera ancora più strategica".

La modalità Storia di Naruto x Boruto vede gli eventi principali della saga disposti in una timeline in cui si alternano battaglie, scene d'intermezzo dell'anime e illustrazioni

In linea con quanto stanno facendo tutti i picchiaduro più moderni, anche Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections cerca di avvicinare un pubblico più casual introducendo uno schema di controlli semplificato, che permette di eseguire combo lunghe e spettacolari con la pressione di un solo tasto.

Lo abbiamo provato per qualche match ed effettivamente questo sistema riduce i combattimenti a un alternarsi del tasto d'attacco e quello del jutsu della sostituzione per schivare i contrattacchi avversari. Chiaramente non è uno schema pensato per essere competitivi in multiplayer, e gli sviluppatori sono consapevoli che ben presto ci si sentirà limitati e verrà voglia di passare ai controlli normali: "Se vuoi eseguire tecniche più avanzate, come per esempio cancellare l'animazione di un Chakra Dash, vorrai presto abbandonare i controlli semplificati", ammette il producer. "Se giochi online contro qualcuno che utilizza la modalità Normale è probabile che lui sia avvantaggiato, e questo ti stimolerà a usare i controlli più avanzati".

Ultimate Ninja Storm Connections dopotutto non è Street Fighter 6 e in un gioco in cui il roster non ha mai avuto alcun desiderio di essere bilanciato era anche assurdo aspettarsi diversamente. "Anche se ci sono giocatori competitivi che si sono appassionati a Ultimate Ninja, Naruto x Boruto non è un gioco competitivo", continua Sutou. "È un picchiaduro per i fan di Naruto che vogliono godersi la storia rivivendo i combattimenti".

A tal proposito, la modalità Storia principale sarà un enorme riassunto di Naruto e Naruto Shippuden, partendo dal primissimo arco narrativo del manga e arrivando all'ultimo combattimento tra Naruto e Sasuke. Gli sviluppatori non sono andati nel dettaglio, ma è molto probabile che sarà una raccolta degli eventi salienti in un unico gioco, una sintesi di tutti i combattimenti più importanti raccontati nei quattro precedenti Ultimate Ninja Storm.