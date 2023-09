Fortnite, Ahsoka Tano disponibile nel Pass Battaglia: ecco trailer e dettagli

Ahsoka Tano è disponibile in Fortnite, come conferma il nuovo trailer pubblicato per l'occasione da Epic Games: per ottenere il personaggio bisogna sbloccare il Pass Battaglia di Ultima Spiaggia.

La scaltra guerriera proveniente dall'universo di Star Wars debutta nel battle royale durante il suo momento di maggior splendore, viste le reazioni estremamente positive rispetto alla serie TV di Ahsoka.