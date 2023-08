Ahsoka, 5 cose da sapere sulla nuova serie TV

E questo potrebbe essere un problema per gli spettatori occasionali che bazzicano dalle parti di Star Wars solo di tanto in tanto: Ahsoka promette di essere una miniserie fortemente legata agli show precedenti, tutti disponibili su Disney+ ma anche risalenti a molti anni prima della piattaforma digitale. In questo speciale vi diciamo noi 5 cose da sapere su Ahsoka prima di guardare la serie TV, ma se volete dare una chance a The Clone Wars e Star Wars Rebels per approfondire la vostra conoscenza della galassia lontana lontana, tenete presente che nelle prossime righe ci saranno tantissimi spoiler su quelle storie e i loro protagonisti.

Ahsoka è la nuova miniserie di Star Wars in arrivo su Disney+ che prende il nome dalla protagonista, Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson. Chi ha seguito The Mandalorian ricorderà sicuramente la carismatica Togruta comparsa in un episodio della serie e poi anche in The Book of Boba Fett, ma magari ignorerà le sue origini molto più antiche e l'importanza che ha assunto nel cosiddetto mandoverso, la storia interconnessa che include tutte le opere a cura di Dave Filoni , praticamente il mastermind dietro buona parte dell'Universo Espanso moderno di Star Wars.

Chi è Ahsoka Tano?

Ahsoka esordisce nel film Star Wars: The Clone Wars del 2008

Nell'immaginario di Star Wars, Ahsoka Tano è una Togruta sensibile alla Forza originaria del pianeta Shili, presa in custodia dall'Ordine dei Jedi alla manifestazione dei suoi poteri in tenera età. In seguito, Ahsoka diventa l'apprendista di Anakin Skywalker, spalancando una voragine logica in un disegno più grande. Intorno al 2008, Ahsoka Tano era un vero e proprio retcon: compariva nel film in computer grafica The Clone Wars, ambientato tra Episodio II ed Episodio III, ma nelle pellicole della trilogia prequel non se ne faceva minimamente menzione. E i fan la odiavano per quello e per il fatto che fosse una petulante teenager creata da Dave Filoni e George Lucas in persona per ammiccare agli spettatori più giovani.

Sarebbero passati alcuni anni - e almeno un paio di stagioni della serie TV ispirata a The Clone Wars - per far cambiare idea ai fan che, per la maggiore, hanno finito con l'adorare la Furbetta, come la chiamava il suo maestro Anakin Sky-coso. Ahsoka è uno dei personaggi meglio scritti nella lunga storia di Star Wars: rappresenta il punto di partenza ideale per i nuovi spettatori e per quelli più giovani, soprattutto per le ragazze che non si sentivano sufficientemente rappresentate nelle storie dei Jedi. Ahsoka rappresenta anche la maturazione dello show televisivo, che cresce e cambia insieme a lei, fino a raggiungere alcune vette dell'intrattenimento davvero memorabili.

Ahsoka rappresenta anche il punto di svolta per Anakin, il momento del fallimento che interverrà più di ogni altro sul suo passaggio al Lato Oscuro. Nell'episodio finale della sesta stagione di The Clone Wars, Ahsoka - che in più occasioni è stata insofferente all'intransigenza dell'Ordine dei Jedi - abbandona il suo maestro e il Tempio su Coruscant dopo essere stata accusata ingiustamente di omicidio, e sparisce nel nulla, giustificando la sua assenza in Episodio III. Tuttavia, Ahsoka sarebbe tornata in grande stile nella settima e ultima stagione di The Clone Wars, pubblicata esclusivamente su Disney+ quindici anni dopo Episodio III e sei anni dopo la sesta stagione della serie. Partecipando all'assedio di Mandalore, Ahsoka incrocia nuovamente il cammino dei Jedi, e in particolare di Anakin e Obi-Wan, e le lame di un vecchio nemico, il micidiale Darth Maul.

La cronologia di Ahsoka è caotica. Quando la stagione finale di The Clone Wars ci rivela il modo in cui è sfuggita all'Ordine 66 insieme a uno dei suoi cloni più fidati - il capitano Rex - sappiamo già che la Togruta sarebbe tornata in azione soltanto molti anni dopo nella serie TV intitolata Star Wars Rebels, in cui ha continuato ad aiutare la Ribellione col nome in codice Fulcrum prima di unirsi all'equipaggio dell'astronave Spettro.

Ahsoka nel finale di The Clone Wars, in una delle scene più belle di tutto Star Wars

Il percorso di Ahsoka negli episodi di Star Wars Rebels ha un'importanza fondamentale, se non altro perché a un certo punto la nostra ex Jedi perde la vita contro Darth Vader, scoprendo al contempo la sua vera identità: il suo vecchio maestro, e amico, Anakin Skywalker. A questo punto il personaggio è ormai troppo amato per sparire così. Dave Filoni ricorre addirittura al viaggio nel tempo per salvare Ahsoka dall'oblio: si inventa il Mondo tra i mondi, un piano mistico in cui la Forza spalanca delle vere e proprie porte sui momenti più importanti della galassia. È così che il giovane Jedi Ezra Bridger riesce a salvare Ahsoka un momento prima che Darth Vader la passi a fil di spada laser. Ed è proprio per questo che Ahsoka deciderà di mettersi in cerca di Ezra alla fine di Star Wars Rebels, quando il Jedi sarà scomparso insieme al micidiale Grand'ammiraglio Thrawn nelle profondità dell'iperspazio.

Noi abbiamo ritrovato Ahsoka qualche tempo dopo, sul pianeta Corvus, quando Din Djarin si è recato a cercarla per consegnarle il Bambino nell'episodio 2x05 di The Mandalorian. È proprio Ahsoka a rivelare il suo passato e il suo vero nome - Grogu - e a rifiutarsi di addestrarlo, temendo che il suo attaccamento nei confronti del Mandaloriano potrebbe condurlo al Lato Oscuro come successo ad Anakin. Nonostante questo, Ahsoka aiuta Din e Grogu in cambio di una mano con Morgan Elsbeth, una imperiale che regna col pugno di ferro sulla città di Calodan.

Rosario Dawson interpreta Ahsoka Tano dalla seconda stagione di The Mandalorian

Ahsoka intende apprendere da Morgan l'ubicazione del Grand'ammiraglio Thrawn, e questa è la prima volta che sentiamo parlare di questo personaggio nella serie live action. Le intenzioni della ex Jedi restano nebulose, anche quando Din Djarin la rincontra nell'episodio 1x06 di The Book of Boba Fett: in quella circostanza, scopriamo che Ahsoka conosce molto bene Luke Skywalker, il quale è impegnato a costruire un nuovo Tempio dei Jedi e ad addestrare il piccolo Grogu. È stata l'ultima volta che abbiamo visto Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano prima della nuova miniserie, ma è chiaro che la Togruta stia dando la caccia al Grand'ammiraglio Thrawn non solo perché rappresenta una minaccia per la fragile pace stabilita con la sconfitta dell'Imperatore Palpatine, ma anche perché significherebbe trovare Ezra Bridger.