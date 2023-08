ASUS ROG alla Gamescom 2023 con eventi, iniziative e due concorsi

ASUS ROG sarà presente alla Gamescom 2023 con eventi, inziative e due interessanti concorsi aperti a tutti gli utenti e non solo ai visitatori della fiera di Colonia, con in palio premi davvero prestigiosi!

Si comincerà il 22 agosto alle 16.00 con la conferenza stampa trasmessa in livestreaming, durante cui verranno presentati i nuovi prodotti dell'azienda, fra proposte hardware e periferiche che puntano a portare il gaming su PC a un livello superiore.

Parteciperanno all'evento diverse personalità di spicco del settore dei videogiochi e influencer che condivideranno le proprie opinioni sulle ultime novità della linea ROG. Come accennato in precedenza, fino al 24 agosto sarà attivo il ROG Gamescom 2023 Giveaway per coinvolgere i fan durante tutto il periodo della Gamescom.

Programma dell'evento ROG Gamescom