Immortals of Aveum: svelati i requisiti PC completi fino a 4K e 120 fps

Gli sviluppatori di Ascendant Studios ha annunciato i requisiti di sistema per PC di Immortals of Aveum dettagliati, con le configurazioni consigliate per giocare dai 1080p con dettagli bassi fino a quelle per il preset Ultra a 4K.

Lato GPU si parte con una RTX 2080 Super per raggiungere i requisiti minimi a 1080p e 60 fps, fino ad arrivare a una prestante RTX 4090 nel caso puntiate a giocare a 4K, 120 FPS e i massimi dettagli possibili.

Tutti i requisiti riportati di seguito tengono in considerazione l'utilizzo dell'impostazione "Quality" per l'upscaling. A tal proposito, sappiamo che Immortals of Aveum supporta su PC le tecnologie AMD FSR 2.2 e NVIDIA DLSS 3 per aumentare le prestazioni.