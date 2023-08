Starfield, niente DLSS e XeSS su PC? Arriva una possibile conferma dal preload

Starfield a quanto pare non supporterà DLSS e XeSS su PC , limitandosi a implementare la tecnologia FSR per via della collaborazione ufficiale con AMD: una possibile conferma in merito arriva dai file di installazione del preload.

Un'abitudine che danneggia gli utenti

In attesa di conferme ufficiali, la situazione di Starfield non è purtroppo nuova in ambito PC, visto che già in passato è accaduto che team di sviluppo e/o publisher siglassero accordi di esclusiva con AMD per poi implementare unicamente la tecnologia FSR nei propri titoli.

Come si fa notare in questi post su Twitter, includere unicamente FSR non rappresenta di certo la scelta migliore per il gioco e purtroppo le mod che aggiungono l'upscaling in DLSS finora non sono state in grado di offrire risultati entusiasmanti, mostrando spesso il fianco a fastidiosi glitch.