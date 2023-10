Bloodborne x Minecraft è un DLC custom davvero impressionante, ma anche costoso

Il modder Potomy ha pubblicato un pacchetto DLC custom per Minecraft chiamato Bloodborne x Minecraft, che chiarisce fin dal titolo quale sia la sua caratteristica principale: all'interno contiene anche una mappa ispirata a Bloodborne che è forse una delle creazioni più impressionanti viste finora in Minecraft, ma il suo prezzo è piuttosto alto.

Il pacchetto Bloodborne x Minecraft è infatti un texture pack custom per Minecraft che consente di accedere a nuovi strumenti e asset per la creazione di ambientazioni goticheggianti in stile Bloodborne all'interno di Minecraft, ma consente anche l'accesso alla mappa "Bloodborne Remake" già costruita.

Si tratta di una creazione davvero notevole, che dimostra dove si possano spingere le interpretazioni creative di Minecraft in nuove direzioni.