PlayStation Store, Offerte d'Autunno: gli sconti sui giochi PS4 e PS5 da non perdere

Come da tradizione, eccoci dunque a segnalarvi quelli che riteniamo essere degli affari da non perdere : la cifra più bassa di sempre per Star Wars Jedi: Survivor, ad esempio, oppure la prima offerta in assoluto per Immortals of Aveum, The Crew Motorfest e Fort Solis. E poi ancora nuove riduzioni sul remake di Dead Space, il frenetico Hot Wheels Unleashed e Alan Wake Remasterd, in vista dell'imminente sequel.

Le inedite temperature di questi giorni non sembrano suggerirlo, ma ci troviamo ormai nella stagione della pioggia e delle foglie che cadono, come conferma l'arrivo su PlayStation Store delle Offerte d'Autunno : una promozione valida fino al 26 ottobre che mette a sconto tantissimi giochi PS5 e PS4 , alcuni alla prima riduzione di prezzo.

C'è uno sconto del 35% che si traduce nel prezzo più basso di sempre per Star Wars Jedi: Survivor su PlayStation Store: il nuovo capitolo della straordinaria saga action adventure sviluppata da Respawn Entertainment può essere vostro per 51,99€ anziché 79,99€, e ciò rappresenta senza dubbio una gran bella occasione per procedere all'acquisto.

Immortals of Aveum

Immortals of Aveum, una frenetica sequenza di combattimento

Prima promozione in assoluto e dunque cifra più bassa finora per Immortals of Aveum, che grazie alle Offerte d'Autunno è disponibile su PlayStation con una riduzione del 40% e viene via a 47,99€ anziché 79,99€: il momento migliore per mettere le mani sullo sparatutto magico di Ascendant Studios, specie se non eravate convinti di prenderlo al lancio e avete voluto attendere uno sconto.

Come scritto nella recensione di Immortals of Aveum, si tratta di un titolo sorprendente, che parte un po' in sordina per poi rivelare un gameplay entusiasmante, spettacolare e impegnativo, da shooter di razza, accompagnando questo impianto con le meraviglie dell'Unreal Engine 5 (che però su PS5 fa un po' fatica), una storia appassionante e un ottimo doppiaggio in italiano.