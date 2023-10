Super Mario Bros. Wonder: Nintendo ha investito molto nelle animazioni, per avvicinarsi al film

L'uscita del film d'animazione su Mario ha introdotto una sorta di nuovo canone estetico per la serie, come abbiamo visto anche con la modifica della copertina di Princess Peach: Showtime! Trattandosi del primo titolo di Mario di notevole spessore ad arrivare dopo Super Mario Bros. Il Film, Nintendo si è trovata a dover lavorare particolarmente sulle animazioni, rivedendole e rendendole più vicine a quelle viste nella versione cinematografica.

In una recente intervista a NPR, il producer di Super Mario Bros. Wonder , Takashi Tezuka, ha fatto sapere che le animazioni del gioco hanno rappresentato un elemento importante, su cui la compagnia ha investito molto, anche per avvicinarsi a Super Mario Bros. Il Film .

Parte dei costi di sviluppo sulle animazioni

Non solo nuove trasformazioni in Super Mario Bros. Wonder

"Tradizionalmente, i nostri costi di sviluppo si sono concentrati in gran parte sull'esperienza di gioco, il gameplay", ha spiegato Tezuka, "Naturalmente questo rimane un elemento essenziale, ma questa volta volevamo davvero investire anche nelle animazioni", ha riferito il producer, spiegando anche che questo è in parte dovuto al film appena uscito.

"La gente che ha appena visto il film di Mario avrà delle aspettative particolari e si aspetterà movimenti e caratteristiche per il personaggio, e noi volevamo consentire di poter provare nel gioco qualcosa di simile al film".

Effettivamente, in Super Mario Bros. Wonder si notano diversi elementi particolari dal punto di vista stilistico, che riguardano nuove animazioni e caratterizzazioni diversi per i personaggi, anche per quanto riguarda i nemici.

Ricordiamo che Super Mario Bros. Wonder uscirà il 20 ottobre 2023 ma alcune copie sembra stiano già circolando, cosa che ha portato a primi leak in rete. Il gioco risulta peraltro già il più venduto su Nintendo Switch nella classifica eShop.