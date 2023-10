Eidos Montreal: il nuovo gioco in sviluppo sembra simile a Tomb Raider

Una serie di estratti da annunci di lavoro online fanno emergere possibili dettagli sul nuovo gioco in sviluppo presso Eidos Montreal, che dalla descrizione sembra essere qualcosa di simile a Tomb Raider con elementi vicini a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Come raccolto da un utente su Reddit, l'annuncio per un lead level designer per il gioco in questione parla di creare livelli con mappe che comprendono "vari villaggi e zone civilizzate, popolate da personaggi non giocanti e da varie interazioni con il giocatore", inoltre la costruzione dei livelli dovrebbe essere inserita in un "design di missioni open world".

L'annuncio si dovrebbe riferire al nuovo progetto in sviluppo presso Eidos Montreal legato a una nuova proprietà intellettuale, ma questi frammenti di descrizione non possono non far pensare a Tomb Raider, visti anche i rapporti precedenti del team con il franchise.

Inoltre, altre parti dell'annuncio parlano di "level design layout per incontri in combattimenti complessi" e "design per momenti di spostamento in terza persona con elementi platform e parkour", qualcosa che si associa chiaramente ancora a Tomb Raider come struttura generale.