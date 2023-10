Marvel's Spider-Man 2: costumi da parte di calciatori, piloti e pop star in arrivo

Sony e Insomniac Games non hanno perso l'occasione di sfruttare l'enorme popolarità che verrà raggiunta da Marvel's Spider-Man 2 per un po' di classico marketing su diversi piani, introducendo anche costumi sponsorizzati da calciatori, piloti e pop star varie.

In particolare, si tratta di un'iniziativa presa in collaborazione con il designer KidSuper, il quale ha coinvolto varie personalità dello sport e dello spettacolo per personalizzare alcuni costumi aggiuntivi per i protagonisti del gioco in arrivo su PS5.



Tra questi spicca il costume elaborato con Vinicius Jr, celebre calciatore brasiliano che milita nel Real Madrid, il quale avrà un suo costume specifico all'interno di Marvel's Spider-Man 2, come riferito da lui stesso attraverso un messaggio su Twitter.