Suicide Squad: Kill The Justice League: Battle Pass e nuovi dettagli da un leak

Emergono alcuni nuovi dettagli su Suicide Squad: Kill The Justice League da un leak pubblicato su Reddit, riferito in particolare alla presenza di Battle Pass per il gioco e tanto altro.

La fonte ovviamente resta dubbia, ma i moderatori della sezione di Reddit hanno avuto modo di verificare alcune credenziali dell'utente, classificando la voce di corridoio come "valida", cosa che ce la fa prendere in considerazione.

In base a quanto riferito, l'utente Reddit avrebbe assistito a un nuovo video di presentazione destinato a un circuito interno, probabilmente per i rivenditori, dai quali sono emerse delle informazioni aggiuntive sull'action game incentrato sulla popolare licenza DC Comics.

In particolare, viene confermata la presenza di un Battle Pass, considerando che all'interno dei contenuti delle edizioni speciali si fa riferimento a questo.

L'esistenza di un Battle Pass per Suicide Squad: Kill The Justice League è verosimile, essendo in linea con la struttura del gioco, ma non c'era stata ancora una conferma ufficiale sulla questione. In sostanza, in base a quanto riferito, sembra che la Deluxe Edition del gioco consenta un accesso anticipato di tre giorni, oltre a punti per il Battle Pass e alcuni costumi extra, mentre la Day One Edition contiene i costumi extra.