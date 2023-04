Suicide Squad: Kill the Justice League rinviato al 2024, annunciata la data d'uscita

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato ufficialmente rinviato al 2024 da Rocksteady e Warner Bros., con la nuova data d'uscita che va direttamente al prossimo anno: arriverà il 2 febbraio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La notizia del rinvio era già stata riferita in precedenza, ma mancava ancora una tempistica ufficiale. Sebbene in molti sospettassero uno spostamento direttamente all'anno prossimo, era lecito pensare a un'uscita comunque prevista nel 2023, ma evidentemente gli sviluppatori hanno avuto bisogno di più tempo.



Suicide Squad: Kill the Justice League arriverà dunque il 2 febbraio 2024 e si tratta di un secondo rinvio dall'annuncio del gioco a oggi. Già una prima volta, infatti, l'action game cooperativo di Rocksteady era stato spostato dal 2022 al 2023, ma non era ancora abbastanza.

Il team ha riferito di aver preso questa decisione per assicurare "la migliore qualità possibile" per l'esperienza di gioco. "Abbiamo preso la dura ma necessaria decisione di prenderci più tempo, necessario per portare a termine il lavoro raggiungendo la migliore qualità possibile per l'esperienza di gioco", si legge nel tweet da parte dell'account ufficiale.

"Grazie alla nostra fantastica community per il supporto continuativo, per la pazienza e per la comprensione. C'è molto altro che vorremmo condividere nei prossimi mesi e non vediamo l'ora di portarvi a Metropolis il prossimo anno".

L'ultima volta, Suicide Squad: Kill the Justice League si era mostrato durante uno State of Play di Sony dedicato proprio al gioco, con un lungo video gameplay che, però, non aveva fatto scaturire risposte molto positive da parte di critica e pubblico. In molti sospettano che proprio questi feedback negativi possano avere spinto Rocksteady a rinviare ulteriormente il gioco, sebbene sia difficile che questo possa essere totalmente stravolto, a questo punto.