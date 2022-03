Suicide Squad: Kill The Justice League rinviato, ufficiale: nuovo periodo d'uscita

Suicide Squad: Kill The Justice League è stato rinviato in maniera ufficiale, ora c'è l'annuncio da parte del team di sviluppo che non lascia spazio a dubbi, riferendo anche il nuovo periodo d'uscita previsto per la primavera del 2023.

A dare la notizia è lo stesso Sefton Hill, director e co-fondatore di Rocksteady Games, responsabile del nuovo progetto. Come riportato nel tweet che potete vedere qui sotto, il director ha riferito che il team ha dovuto prendere la difficile decisione di rinviare Suicide Squad: Kill The Justice League alla primavera del 2023.



"So che un ritardo del genere è frustrante, ma questo tempo verrà investito per creare il miglior gioco possibile. Non vedo l'ora di portare il caos a Metropolis insieme, grazie per la vostra pazienza", riferisce Hill. La questione era già stata anticipata da alcune indiscrezioni nei mesi scorsi ma l'annuncio ufficiale sul posticipo è arrivato solo in questi minuti.

Suicide Squad: Kill The Justice League è il nuovo action game incentrato sulla celebre licenza DC Comics che vede protagonisti gli anti-eroi della Suicide Squad inviati a combattere nientemeno che la Justice League, in seguito a un imprevedibile piega degli eventi.

La Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller è composta da Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo, tutti utilizzabili in questo particolare action in terza persona, caratterizzato da una sorta di open world incentrato su Metropolis alle prese con numerose minacce apocalittiche. Potete saperne di più leggendo la nostra anteprima di Suicide Squad: Kill The Justice League.