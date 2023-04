Redfall: un nuovo trailer presenta Remi e il suo compagno robotico

Redfall continua a mostrarsi attraverso la collaborazione con IGN, in questo caso con un video che mischia elementi di gameplay e narrativi riguardanti il personaggio di Remi e il suo particolare compagno robotico, Bribon.

Remi de la Rosa è uno dei quattro personaggi giocabili in Redfall, ognuno dotato di proprie abilità a stili di combattimento specifici.

Non ci sono molte informazioni sul suo background, ma è chiaro che si tratta di una combattente molto abile e particolarmente appassionata alla causa anti-vampiro.

La sua caratteristica principale risiede proprio nel suo compagno di avventure: il robot Bribon è in grado di supportarla in diverse maniere, intervenendo durante il combattimento e l'interazione con gli scenari attraverso un vero e proprio gioco di squadra.

Tra le abilità maggiori di Remi troviamo la possibilità di impartire a Bribon un comando per distrarre i nemici, in modo da fare da obiettivo e consentire diversivi ai protagonisti. Un'altra abilità si basa sul lancio di un esplosivo che si attacca alle superfici o ai nemici, da far detonare a comando e infine la possibilità di creare un punto di raccolta a cui Remi e compagni possono tornare per curarsi momentaneamente.

Ricordiamo che Redfall è finito al centro di una nuova polemica in seguito all'annuncio della mancanza della modalità a 60 fps al lancio, con aggiunta successiva attraverso aggiornamento. In precedenza, avevamo visto un trailer dedicato a Jacob.