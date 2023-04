Immortals of Aveum, data d'uscita e trailer di presentazione per il nuovo action RPG

Immortals of Aveum torna a farsi vedere con un nuovo trailer e una data d'uscita fissata: il nuovo action RPG da parte di Ascendant Studios ed Electronic Arts arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 20 luglio 2023.

Abbiamo parlato di questo particolare gioco nell'anteprima pubblicata proprio oggi su queste pagine: si tratta di un titolo in prima persona che unisce le meccaniche tipiche dell'FPS alla presenza di magia ed elementi tipici dell'action RPG fantasy, creando in questo modo un ibrido molto interessante.

L'opera prima di Ascendant Studios si presenta decisamente ambiziosa, con l'idea di unire l'esperienza in ambito FPS di diversi sviluppatori veterani all'interno del team con qualcosa di completamente nuovo in termini di ambientazione e caratteristiche del gameplay.

Ne viene fuori uno sparatutto in prima persona "magico" e incentrato soprattutto sulla Campagna per il giocatore singolo, tutto incentrato sull'utilizzo di sigilli e magie. La base tecnologica è fornita da Unreal Engine 5.1, ovvero l'ultima versione aggiornata del celebre motore grafico di Epic Games, cosa che garantisce un'essenza puramente next gen al gioco.

Immortals of Aveum era stato annunciato la prima volta durante i TGA 2022 con un teaser trailer, mentre il video di oggi mostra qualcosa di più chiaro su storia e ambientazione, oltre a comunicarne l'uscita fissata per il 20 luglio 2023.