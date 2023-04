The Elder Scrolls Online oltre i 22 milioni di giocatori: trailer di Necrom, nuova espansione

The Elder Scrolls Online ha superato i 22 milioni di giocatori, proprio con la presentazione di Necrom, la nuova espansione in arrivo a giugno che si mostra con un nuovo trailer qui sotto.

Annunciato lo scorso gennaio, The Elder Scrolls Online: Necrom sarà disponibile su PC dal 5 giugno e su console dal 20 giugno 2023, portando con sé una nuova parte di storia, ambientazioni e contenuti vari per il longevo MMORPG di Bethesda e Zenimax Online.

Il trailer pubblicato di recente mostra altre caratteristiche di questo interessante DLC, in particolare la nuova classe Arcanist inedita e introdotta per la prima volta in questa espansione come giocabile.

Per conoscere meglio l'espansione, vi rimandiamo anche al recente provato di Necrom, con approfondimento su una nuova classe e tanti ambienti inediti. Tra le novità, oltre alla classe in questione, molto richiesta dalla community, ci saranno anche nuove missioni, location da esplorare e nemici.

La nuova espansione sarà ambientata a est di Morrowind, una location che non si vede nella serie sin dal 1994, e ruoterà intorno al "ritorno di un principe deadrico che potresti ricordare dal DLC Dragonborn di Skyrim".

Con l'occasione del nuovo trailer, Zenimax e Bethesda hanno annunciato che The Elder Scrolls Online ha superato i 22 milioni di giocatori, dimostrando un ulteriore incremento di 1 milione di giocatori rispetto allo scorso luglio, con un tasso di crescita notevole, considerando che è uscito quasi 10 anni fa.