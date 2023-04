Diablo 4: il nuovo trailer è dedicato all'Incantatrice

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer di Diablo 4 dedicato a una della classi giocabili, l'Incantatrice. Il filmato mostra la classe molto velocemente attraverso delle brevi sequenze di gameplay dedicate alle sue abilità fondamentali.

"Le Incantatrici comandano gli elementi per conquistare la vittoria. Padrone della furia della natura, scatenano fulmini, impalano i nemici su spuntoni di ghiaccio e fanno piovere meteore fiammeggianti per eliminare qualunque nemico."

Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2023 su PC (Battle.net), Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PS5. Potete prenotarlo per avere accesso al gioco con quattro giorni di anticipo.

Ci sono tre edizioni di Diablo 4 disponibili all'acquisto: quella standard da 69,99€, che offre tra contenuti base e bonus per il preordine: il gioco, la Cavalcatura Portaluce (bonus per il preacquisto), l'Armatura cavalcatura Mantello della Fede, le Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo III, la Cavalcatura Amalgama dell'Ira per World of Warcraft e il Set cosmetico Oscurità Alata Bruna per Diablo Immortal.

L'edizione Deluxe da 89,99€ aggiunge: Fino a 4 giorni di accesso anticipato (bonus per il preacquisto), la Cavalcatura Tentazione, l'Armatura cavalcatura Carapace Infernale e il Pass Battaglia Premium stagionale sbloccato.

Infine, l'edizione Ultimate da 99,99€ comprende anche il Pass Battaglia stagionale accelerato sbloccato (include uno sblocco del Pass Battaglia premium più 20 salti di grado e un oggetto cosmetico) e l'Emote Ali del Creatore.