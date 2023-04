XDefiant: Ubisoft torna a mostrare il gioco con ben cinque trailer

Ubisoft ha pubblicato cinque trailer per tornare a mostrare XDefiant, sparatutto free-to-play competitivo che prende a piene mani dalle sue serie più note per provare a offrire qualcosa di diverso dalla concorrenza.

Si comincia con il trailer panoramico, che tenta di dare un'idea generale del titolo e delle sue dinamiche. Il filmato svela che il gioco è stato pensato per la scena competitiva, con le varie classi ispirate ai franchise di Ubisoft. È il classico trailer a tutto tondo, corredato da molte sequenze di gameplay e tanti dettagli sull'ambientazione e le mappe.

Il video successivo è dedicato alle mappe e alle modalità di gioco. Le prime saranno molto differenti tra di loro: si va da Pueblito, ambientata nella giungla, si passa per Nudleplex, il quartier generale della Nudle della serie Watch Dogs, quindi per Midway, ambientata in un luna park, per arrivare a Attica Heights, che vede i giocatori combattere in un lussuoso palazzo. In totale ci saranno quattordici mappe.

Il trailer successivo parla delle fazioni e del loro essere derivate da altre serie celebri di Ubisoft. Ad esempio Echelon viene da Splinter Cell, mentre Dedsec da Watch Dogs. Ogni fazione avrà il suo equipaggiamento specifico.

Infine Ubisoft ha pubblicato un trailer per festeggiare il ritorno di XDefiant sulla scena pubblica, visto che era sparito un po' dai radar dopo l'annuncio.

Il quinto trailer è invece dedicato alla pianificazione del sistema delle Stagioni, inevitabile in produzioni del genere.

I filmati ci ricordano anche che la Beta Chiusa di XDefiant si svolgerà tra il 13 e il 23 aprile, ossia è iniziata oggi. Per registrarsi basta andare sulla pagina ufficiale del gioco e mettersi in coda per un invito.

Se volete saperne di più, leggete il nostro provato di XDefiant.

XDefiant non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma sarà giocabile su PC, Xbox Series X/S e PS5.