Xdefiant, abbiamo provato il nuovo shooter arcade gratuito di Ubisoft

Negli anni Ubisoft ha creato tutta una serie di marchi molto forti e riconoscibili. Alcuni di essi hanno spesso condiviso anche il medesimo universo narrativo, legato agli scritti di Tom Clancy. Difficile, dunque, non pensare a un videogioco in grado di riunirne la maggior parte. Brawlhalla non era il posto migliore per raggruppare le forze militari che solitamente popolano le storie dello scrittore americano e per questo motivo l'idea di un FPS competitivo arcade gratuito, con diverse influenze da arena shooter, deve essere balenata nelle menti degli alti piani dell'azienda di Saint-Mandé. Da questa intuizione è nato Xdefiant , un gioco che è tornato a mostrarsi dopo essere sparito dai radar e che noi abbiamo avuto modo di provare in anticipo e che sarà disponibile da oggi in closed beta.

Fazioni e frenesia

Xdefiant: il feeling delle armi è molto piacevole da percepire

Come dicevamo, l'idea alla base di Xdefiant è quella di portare i giocatori all'interno di uno sparatutto arcade gratuito con i protagonisti presi di peso da alcuni dei videogiochi più famosi di Ubisoft: parliamo di serie come The Division, Watch Dogs, Ghost Recon, Far Cry e Splinter Cell. Ogni fazione sarà caratterizzata da una serie di abilità legate a doppio filo a quella che era la loro controparte originale. Un esempio sono i Cleaners di The Division, famosi per la loro passione per il fuoco, che su Xdefiant sfoggiano le stesse divise indossate nell'MMO di Massive e sono equipaggiati con droni di fuoco e hanno un bel lanciafiamme come abilità finale.

Parlando di "ultimate" dovrebbe suonarvi un campanello: il gioco è in tutto e per tutto arcade. L'impostazione ludica se vogliamo, unisce alcune delle caratteristiche più celebri di sparatutto come Overwatch, Valorant e Call of Duty, cospargendo il tutto con abbondante salsa Ubisoft. Ritroveremo, quindi, alcune mappe con le classiche corsie alla Valorant (top, mid e bottom), le abilità passive e attive in maniera simile a hero shooter come Overwatch e anche uno stile di gioco molto frenetico e veloce come Call of Duty.

Lo diciamo subito questo mix di abilità (attiva, passiva e ultimate) ben si sposa con la velocità di Xdefiant e con il feeling delle armi che è molto simile a quello presente in Rainbow Six Siege. La principale differenza è che il TTK (tempo di uccisione) è molto più lungo, come è possibile vedere dalla barra della vita presente sulla testa di ogni avversario.

Ogni fazione avrà come detto le sue caratteristiche: chi più stealth, chi più aggressiva, chi più improntata all'utilizzo di gadget, ma nella nostra prova nessuna scelta ci è sembrata estremamente squilibrata. A favorire ciò anche la presenza di un tempo di ricarica dell'abilità principale progressivo. Dopo il primo utilizzo, infatti, il cooldown sarà molto breve, ma ogni utilizzo successivo aumenterà di 5 secondi il tempo di attesa. Vista la frenesia degli scontri, questo evita che le abilità siano utilizzate costantemente. Le capacità di mira e i riflessi saranno dunque sempre al centro dell'azione.

Xdefiant: la squadra sarà più importante del singolo

Come promesso dal team di sviluppo, però, memore probabilmente di quanto fatto dai colleghi di Rainbow Six Siege, anche chi saprà usare sapientemente le mappe e le situazioni di gioco potrà competere con chi possiede innati riflessi da top player.

Proprio su questo vogliamo porre l'accento. Inizialmente ci siamo trovati abbastanza spaesati, abituarsi alla frenesia di Xdefiant non è stato facile, ma la confidenza e l'efficacia hanno iniziato ad aumentare mano a mano che prendevamo dimestichezza con la mappa. Una cosa classica direte, ma vi assicuriamo che così come in R6S anche in Xdefiant la conoscenza della mappa assume un valore estremamente importante. Un valore difficile da trasmettere e tutto suo. Il level design è ben studiato, gli angoli e le traiettorie di tiro applicabili variano tra il classico e lo strategico, con la possibilità per i più scaltri di trovare posizioni fantasiose, ma efficaci. Quattordici mappe saranno disponibili al lancio e prenderanno ispirazione dalle location più famose dei brand coinvolti nel gioco. Sì signori, c'è anche la New York innevata di The Division e vi diciamo che è uno spettacolo da giocare.