Immortals of Aveum annunciato ai TGA 2022 con un trailer

Immortals of Aveum è il nuovo gioco di Ascendant Games presentato in occasione dei The Game Awards 2022 con un trailer. In realtà non è stato mostrato moltissimo del gioco, a parte un teaser in computer grafica incentrato su di uno strano meccanismo, che si è concluso con quello che dovrebbe essere un assaggio del gameplay.

Immortals of Aveum sarà uno sparatutto in prima persona single player pubblicato da EA Originals. Non ha ancora una data d'uscita, ma arriverà nel 2023.

The Game Awards è l'evento annuale organizzato e condotto da Geoff Keighley che ha preso il ruolo della notte degli Oscar del videogioco. Ogni anno è l'occasione non solo per premiare i giochi più in vista prodotti dall'industria, ma anche per annunci di alto livello.