Redfall, un trailer rivela come Jacob ha ottenuto i suoi poteri

Il cast di Redfall è composto da personaggi dotati di abilità molto peculiari, e il nuovo trailer pubblicato da IGN fa luce sulle origini di Jacob, che in questo video spiega come ha ottenuto i suoi poteri e perché c'è un corvo che lo segue sempre.

Tutto è accaduto durante una missione: Jacob e la sua squadra di soldati sono stati attaccati all'improvviso da una misteriosa entità che ha massacrato tutti a parte lui, donandogli prima di andarsene il dono di un occhio speciale, che in qualche modo lo collega al mondo spirituale.

Dopo il trailer di Layla e delle sue abilità di telecinesi, Redfall presenta dunque le origini di un altro dei suoi protagonisti: la squadra è senz'altro ben assortita e siamo sicuri farà faville il prossimo 2 maggio.

In verità proprio negli ultimi giorni l'entusiasmo attorno al nuovo titolo di Arkane Studios ha subito un colpo per via di un video di gameplay che ha ricevuto molte critiche, più che altro per il modo in cui giocava la persona che l'ha registrato, non proprio un asso.

Redfall ha inoltre fatto capolino nella discussione in merito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, visto che Sony ha citato la cancellazione della versione PS5 del gioco come argomentazione sui possibili rischi di questa operazione.