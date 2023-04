Resident Evil 4, il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

Resident Evil 4 ha ricevuto l'immancabile trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che come sappiamo ha accolto il remake del survival horror targato Capcom con valutazioni estremamente positive.

Il gioco non ha tuttavia ottenuto solo il riscontro della critica, bensì anche quello del pubblico se consideriamo che Resident Evil 4 ha superato i 4 milioni di copie vendute in due settimane, imponendosi come uno dei capitoli della serie venduti più velocemente.

A pochi giorni dal lancio della modalità Mercenari, Resident Evil 4 si conferma insomma un rifacimento di straordinaria qualità, che rinnova la componente tecnica dell'originale e ne migliora anche il gameplay, pur rimanendo fedele all'impianto di partenza.

Di questi e altri aspetti abbiamo naturalmente parlato nella recensione di Resident Evil 4.