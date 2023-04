Xbox Game Showcase e Starfield Direct: durata e altri dettagli emersi da una fuga di notizie

Una fuga di notizie potrebbe aver svelato alcuni dettagli fondamentali sull'Xbox Game Showcase e sullo Starfield Direct, in particolare la durata dei due eventi, che saranno collegati, e il loro orario. A riportarti su Twitter è stato l'insider @_h0x0d_, che ha scritto:

"Xbox Game Showcase e Starfield Direct = 11 giugno 2023, 10:00 AM - 12:00 AM (Pacific Time)"

Traducendo, lo show organizzato da Microsoft dovrebbe iniziare alle 19:00, ora italiana, e protrarsi per due ore, fino alle 21:00. In un post successivo è stata svelata anche la divisione dello show: i primi 90 minuti dovrebbero essere dedicati all'evento generale, mentre gli ultimi trenta al solo Starfield.

Naturalmente è giusto specificare che si tratta di informazioni non ufficiali, ossia che manca la conferma di Microsoft. Diciamo che si tratta di dettagli verosimili che vengono da una fonte considerata affidabile. Per adesso, comunque, non traiamo conclusioni e rimaniamo in attesa dell'ultima parola, che spetta alla casa di Redmond.