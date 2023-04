The Last of Us Parte 1 PC, utenti segnalano ancora problemi con la CPU dopo l'aggiornamento 1.0.2

La versione PC di The Last of Us Parte 1 continua a essere problematica, nonostante l'aggiornamento 1.0.2 da 14GB abbia risolto molti problemi. In particolare sono rimaste molte segnalazioni di sovra utilizzo della CPU e di problemi con la RAM, tanto che è lecito attendersi altri aggiornamenti nell'immediato futuro.

Come prima, a essere colpiti non sono soltanto i sistemi più lenti, ma anche quelli high-end. Sicuramente la situazione è migliorata rispetto alle versioni pre-patch, ma la ferita rimane aperta per un titolo così atteso che ha reso difficile a molti giocarci, quando non proprio impossibile.

The Last of Us Parte I per PC è stato sviluppato direttamente da Naughty Dog, con il supporto di Iron Galaxy. Il lancio del gioco è stato piagato da problemi di ogni tipo, tanto da aver rappresentato un danno d'immagine non da poco per il prestigioso PlayStation Studios, quantomeno su PC (va detto che le versioni PlayStation dei suoi giochi sono state sempre impeccabili). Speriamo che in futuro non si ripresenti una situazione simile, perché è davvero un peccato vedere un titolo come The Last of Us Parte 1 collegato a simili polemiche.