Fuga: Melodies of Steel 2 è entrato in fase gold. Ciò significa che il gioco è pronto e che il lancio non subirà ritardi. La conferma è arrivata nientemeno che dal presidente e CEO dello studio di sviluppo CyberConnect 2, Hiroshi Matsuyama, tramite Twitter.

Matsuyama ha anche confermato l'aggiunta al gioco di un filmato che riassumerà il primo Fuga: Melodies of Steel, accessibile dalla schermata dei titoli. In questo modo anche chi non ha giocato l'originale potrà dedicarsi al seguito senza temere di non riuscire a seguire la storia.

La storia di Fuga: Melodies of Steel 2 si svolgerà un anno dopo i fatti del primo capitolo, con i protagonisti che dovranno tornare a combattere. Sarà di nuovo un gioco di ruolo a turni, con tante avventure da vivere e un focus particolare sul lato narrativo. Gli sviluppatori hanno promesso una revisione del sistema di combattimento e un nuovo sistema di eventi che darà al giocatore più scelte.

Per il resto vi ricordiamo che Fuga: Melodies of Steel 2 uscirà l'11 maggio 2023 su PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.