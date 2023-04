Resident Evil 4 Remake supera i 4 milioni in due settimane, è uno dei giochi venduti più velocemente

Resident Evil 4 Remake si è rivelato subito un successo e, anche se è passato poco dal precedente annuncio delle vendite record del gioco, Capcom ha un'altra buona notizia da condividere: il survival horror ha superato le quattro milioni di unità vendute.

Ricordiamo che Resident Evil 4 Remake è stato pubblicato il 24 marzo 2023, quindi il risultato attuale è stato ottenuto in un paio di settimane. Si tratta di una nuova conferma del successo di questo gioco e dell'apprezzamento del pubblico (inutile review bombing a parte).

I primi tre milioni di Resident Evil 4 Remake sono stati venduti nei primi due giorni, quindi il successivo milione ha avuto bisogno di una decina di giorni e poco più. Non sappiamo ovviamente come sono distribuiti, ma si tratta comunque di un ottimo risultato.

In generale, i giochi single player vendono di più al D1 e le vendite calano - anche abbastanza velocemente - nelle settimane e mesi successivi. Con però l'arrivo di sconti o nuovi aggiornamenti, di norma le vendite risalgono. I vari capitoli precedenti della saga hanno visto vendite continue nel corso di anni, quindi possiamo aspettarci di veder crescere le cifre di Resident Evil 4 Remake prima dell'arrivo di un prossimo capitolo.

Anche se non è un dato indicato da Capcom, basandoci sui dati di vendita possiamo affermare che Resident Evil 4 Remake è uno dei giochi della saga venduti più rapidamente. Resident Evil 7, ad esempio, ha venduto 2.5 milioni nella prima settimana, arrivando a 3.5 milioni dopo tre mesi. Resident Evil 2 Remake, invece, ha ottenuto 3 milioni in tre giorni. Resident Evil Village ha toccato quota 5.7 milioni di copie in nove mesi. L'impressione è che il nuovo remake sarà in grado di battere tutti i concorrenti molto rapidamente. Vedremo col tempo se avremo ragione.

Parlando sempre di Capcom, il valore delle azioni supera un nuovo record e il merito pare essere anche di Resident Evil 4.