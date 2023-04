PC Gaming Show 2023 confermato per l'11 giugno

Il PC Gaming Show 2023 si farà! L'evento dedicato a tutto ciò che è videogiochi su PC si terrà domenica 11 giugno 2023, organizzato come sempre dalla testata specializzata PC Gamer, che per ora non ha fornito dettagli in merito alle presenze e agli annunci, rimandando ai prossimi mesi per saperne di più.

Il PC Gaming Show sarà trasmesso in coda all'Xbox Games Showcase e allo Starfield Direct. A presentarlo sarà anche quest'anno Sean "Day[9]" Plott. Per ora non c'è l'orario preciso in cui sarà trasmesso (probabile che gli organizzatori debbano prima apprendere l'orario e la durata degli eventi di Microsoft), ma sarà comunicato a tempo debito.

Noi della redazione di Multiplayer.it seguiremo sicuramente l'evento in diretta live su Twitch. Per allora anche noi vi faremo sapere i dettagli della nostra copertura.

"Quando abbiamo lanciato il PC Gaming Show nel 2015, era una risposta a quanto la piattaforma fosse mal rappresentata all'E3. Il nostro nobile hobby era nel mezzo di un'età dell'oro, ma non aveva un posto alla tavola dell'industria dei videogiochi. Ora che l'E3 se n'è andato a vivere nella grande e infinita fiera del cielo, noi andiamo avanti sotto l'ombrello più largo degli eventi di metà anno, insieme al Future Games Show, nostro fratello."

Insomma, un altro evento è stato annunciato per giugno. Come abbiamo previsto, in molti nemmeno si accorgeranno della morte dell'E3, visto il moltiplicarsi di showcase dedicati alla presentazione delle novità in arrivo.