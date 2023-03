E3 2023 cancellato, dal Summer Game Fest arriva un post controverso e non tutti apprezzano

L'E3 2023 è stato cancellato, ma non l'estate videoludica: sembra questo il senso di un post controverso pubblicato dal profilo Twitter del Summer Game Fest e probabilmente firmato proprio dal suo organizzatore, il giornalista canadese Geoff Keighley.

Come ormai sanno tutti, l'E3 2023 è stato cancellato ufficialmente nella giornata di ieri, dopo le numerose defezioni da parte dei publisher di maggior rilievo, che hanno svuotato l'evento delle sue principali attrattive.

Incapace di difendersi da una competizione estiva che negli ultimi anni si è fatta feroce, l'Electronic Entertainment Expo è dunque stato accantonato, probabilmente per sempre, e sui social il pubblico si è diviso fra chi addirittura esultava per questa decisione e chi invece la considerava una pessima notizia per l'industria.

Ebbene, il tweet del Summer Game Fest è stato giudicato da diversi utenti come "indelicato", quantomeno. La scelta delle parole non è certamente casuale e sembra che l'evento organizzato da Keighley abbia voluto rivendicare quella che ai suoi occhi è una vittoria, la sconfitta di un'istituzione come l'E3 da parte di appuntamenti sulla carta molto meno blasonati.

Ad ogni modo, potremo seguire il Summer Game Fest il prossimo 8 giugno: ci saranno annunci e aggiornamenti da parte di oltre venticinque fra i principali publisher, produttori e sviluppatori di videogiochi.