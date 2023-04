Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è disponibile anche su Steam, ma senza sconto di lancio

Square Enix conferma che Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è disponibile anche su Steam. Ricordiamo infatti che il gioco è stato pubblicato come esclusiva temporale PC su Epic Games Store. Oltre al gioco base, è disponibile anche la Deluxe Edition che include il Pass Stagionale. Non vi è nessuno sconto di "lancio", però. Le due versioni costano rispettivamente 39.99€ e 59.99€

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è un gioco d'azione in terza persona realizzato da Team Ninja. Ispirato alla struttura di Nioh, ci mette nei panni di Jack Garland e ci permette di assegnare al personaggio tutta una serie di classi, che dispongono di abilità uniche e possono utilizzare solo armi specifiche.

Si tratta di un gioco d'azione ad alto ritmo, basato su schivate, parry e l'uso di potenti abilità per abbattere nemici ispirati ai classici mostri della saga di Final Fantasy. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin riprende le vicende del primissimo Final Fantasy e ne racconta una versione alternativa, con il protagonista e i suoi alleati che mirano a trovare e abbattere Chaos (divenuto un meme sin dall'uscita).

Per il momento, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin dispone di poche recensioni su Steam, ma il 97% di esse sono positive. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è disponibile anche su PlayStation e Xbox.

Potete leggere la nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin qui.