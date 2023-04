Ubisoft+ su Xbox sarebbe imminente, per Jez Corden

Secondo il giornalista di Windows Central Jez Corden, presto il servizio in abbonamento Ubisoft+ sarà lanciato su Xbox. Anzi, sarebbe imminente, stando alle sue parole, in realtà molto stringate.

In effetti Corden non è sceso molto nei dettagli, limitandosi ad affermare che "Probabilmente Ubisoft+ su Xbox è imminente".

Da come ha scritto la frase, pare che Ubisoft+ non sarà aggiunto al Game Pass, come accaduto con EA Play, ma sarà gestito come un abbonamento a parte.

Nelle seconda metà di marzo, un data miner dei prodotti di Ubisoft aveva fatto un'affermazione in linea quando detto da Corden: "Ubisoft+ sarà lanciato su Xbox a metà aprile."

Anche in questo caso si parlava di Xbox, senza riferimenti al Game Pass.

Ubisoft+ è un servizio in abbonamento che dà accesso a tutti i giochi di Ubisoft. Il prezzo dell'abbonamento è di 14,99€ al mese e offre: