Rift of the NecroDancer, abbiamo provato il nuovo gioco musicale giunto dalla cripta

Ormai quasi dieci anni, Crypt of the NecroDancer è saltato fuori cavalcando i suoi ritmi scatenati e ha fatto innamorare tutti con la sua miscela completamente fuori di testa fra dungeon crawler e gioco musicale. La sua personalità infinita, il design impeccabile e la grande fantasia che esprimeva da tutti i pori gli hanno regalato un successo enorme e premi di fine anno a raffica, aprendogli perfino le porte per una collaborazione improbabile con Nintendo. Nel 2019 è infatti arrivato Cadence of Hyrule, uno spin-off presentato a sorpresa durante un Nintendo Direct che immergeva Cadence nell'universo narrativo di Zelda con risultati irresistibili, soprattutto (ma non solo) sul fronte degli splendidi riarrangiamenti di temi musicali storici. E adesso, in pieno 2023, lo studio Brace Yourself Games ha in preparazione Rift of the NecroDancer, un nuovo spin-off che trascina la protagonista verso un gameplay da gioco musicale più classico, anche se con qualche variante gustosa.

Alla Game Developers Conference 2023 abbiamo provato una demo di Rift of the NecroDancer che era sostanzialmente divisa in tre sezioni, atte a dare un panoramica generale su come sarà composto il gioco, probabilmente senza svelare troppo delle tante sorprese che è lecito attendersi.