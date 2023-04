Tchia: update 1.09 disponibile, corregge alcuni problemi con le fotografie e non solo

Awaceb ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per il proprio gioco, Tchia. Precisamente parliamo dell'update 1.09 (categorizzato come 1.009 in versione PS5) che risolve una serie di bug legati all'interfaccia utente e alle fotografie.

La patch note ufficiale dell'update 1.09 di Tchia è stata condivisa tramite l'account ufficiale Twitter del team di sviluppo. Come potete vedere sotto, gli autori spiegano che sono stati risolti dei problemi con l'interfaccia utente della galleria fotografica. Sono anche stati risolti dei bug che causavano la scomparsa delle fotografie. Inoltre, sono stati inseriti dei miglioramenti alla stabilità su tutte le piattaforme.

Il tweet mostra anche vari filtri grafici per la modalità fotografica di Tchia. Ricordiamo che la modalità fotografica viene sbloccata nel gioco nelle prime fasi dell'avventura, non è immediatamente disponibile all'avvio del gioco.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "L'avventura di Tchia dà il suo meglio nelle fasi esplorative: percorrere le isole nei panni di un cervo, di un uccello o di un geco fornisce prospettive sempre nuove e del tutto diverse fra loro. Poter alternare punti di vista e abilità differenti è il più grande punto di forza del videogioco di Awaceb, che presenta un'attenzione certosina e un chiarissimo amore nei confronti della Nuova Caledonia."

"Peccato per un bilanciamento infelice tra sezioni di esplorazione e di combattimento nel corso dell'avventura principale, con una concentrazione delle battaglie obbligatorie contro i Maano in un capitolo in particolare. A nostro avviso, ciò non fa venir meno l'elevata qualità complessiva di Tchia, capace di scaldare il cuore con una storia dal finale semplicemente perfetto e un'ambientazione indimenticabile."

Tchia è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, anche incluso in PS Plus Extra.