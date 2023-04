Pokémon Scarlatto e Violetto: i fan stanno ottenendo dei Ditto con 6 IV perfetti con questo metodo

In Pokémon Scarlatto e Violetto è attualmente attivo un nuovo Raid legato a Ditto, che garantisce la presenza di un Ditto con almeno 5 IV massimizzati. Si tratta di una creatura molto utile e molto richiesta e i giocatori stanno affrontando e catturando il Ditto più e più volte molto rapidamente grazie a una semplice strategia. Il raid terminerà il 9 aprile.

Quale? Come saprete, Ditto si trasforma nell'avversario e nel caso del Raid di Pokémon Scarlatto e Violetto si trasforma nel Pokémon del giocatore principale. Se quest'ultimo quindi porta in battaglia un Pokémon di livello basso, gli alleati possono eliminare il Ditto al primo turno, così da rendere lo scontro molto veloce. Un'ottima scelta è ad esempio un Magikarp che conosce solo Splash, una mossa che non può fare danno.

I giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto stanno cercando di ottenere più Ditto possibili in quanto sono alla ricerca di un Ditto con 6 IV perfetti. Ditto viene utilizzato per ottenere uova Pokémon ed è in grado di passare gli IV alle uova. Trovare un Ditto con 6 IV perfetti richiede un po' di fortuna, ma con questo metodo i fan stanno procedendo in modo rapido.

Questo metodo permette anche di aumentare le possibilità di trovare un Ditto cromatico, visto che è possibile fare tanti tentativi in poco tempo, così da aggiungerlo alla propria collezione.